Псковская областная библиотека представила лучшие издания по итогам 2020 года

13:56, 25 января 2021, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека представила лучшие издания, пополнившие фонды учреждения в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, традиционная выставка-презентация «Книга 2020» открылась 25 января.

На ней представлена серия книг — «75 лет Великой Победы», поступившая в Год памяти и славы. В серию вошли издания о важнейших событиях Великой Отечественной войны, в том числе знаменитая «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, произведения Андрея Сульдина «Битва за Москву» и «Сталинградская битва».

В 2020 году вышел 6-й том книги «Солдаты Победы», в котором собраны сведения о 1055 участниках Великой Отечественной войны, родившихся или проживавших в Дновском районе. Специалисты библиотеки подготовили библиографический указатель «Журналист, писатель и солдат», посвященный землякам — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, связанным с литературой и журналистикой.

Псковский писатель Владимир Клевцов написал книгу «Небесная пехота», посвященную подвигу 6-й роты, которому в 2020 году исполнилось 20 лет.

В региональном центре по работе с редкими и ценными документами появилось уникальное факсимильное издание, состоящее из двух книг, объединенных единым оформлением. Первая — «Лесоводственные устои» — посвящена 300-летней истории лесного хозяйства России. Вторая книга — «Автобиографические заметки старого лесничего» — также вышла под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства России и содержит воспоминания лесничего «Z» о своей работе начиная с 60-х годов XIX века.

В фонде Международного библиотечного центра теперь есть пособия для самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе итальянского и английского. Библиотека также получила практические пособия, художественные альбомы по истории мирового и российского искусства, книги по истории, науке, технике и сельскому хозяйству. Новинками пополнилась и знаменитая серия «Жизнь замечательных людей».

В январе в библиотеке запланирован ряд памятных мероприятий. Сейчас в официальных группах учреждения в социальных сетях идет Неделя памяти жертв Холокоста. Сотрудники и читатели областной библиотеки присоединились к всемирной акции #WeRemember (#МыПомним), в рамках которой проходят выставки, лекции, открытые уроки, тесты. 27 января в онлайн-формате состоится межрегиональная научно-просветительская конференция «Холокост. Новая история», а также i-концерт-реквием «Суждено было выжить».

Кроме того, 27 января, в день 77-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится патриотическая акция «Хлеб той зимы». Мероприятие будет организовано в рамках регионального проекта «Чтобы помнили», пропагандирующего интерактивный подход и погружение в атмосферу военного времени. Акцию проведет Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден» при поддержке областной библиотеки и регионального отделения «Волонтеров Победы».

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер и требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

За первые восемь рабочих дней 2021 года областную библиотеку и ее обособленные структурные подразделения (специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих и библиотеку для детей и юношества им. В. А. Каверина) посетили свыше 1,6 тыс. псковичей. Вновь записались свыше 720 человек, половина из которых – молодежь от 15 до 30 лет.