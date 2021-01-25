Часть улицы Некрасова перекроют в Пскове

14:29, 25 января 2021, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода 27 января с 9:30 до 12:30 в Пскове будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объехать закрытый участок можно будет по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.