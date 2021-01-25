124 ТОСа появилось в Псковской области за три года

14:43, 25 января 2021, ПАИ

В Псковской области за три года появилось 124 ТОСа. Об этом рассказала начальник управления по местному самоуправлению Елена Тимашова в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

По словам Елены Тимашовой, ТОС – это территориальное общественное самоуправление.

«Это организационно-правовая форма, при которой граждане могут объединиться, чтобы решать совместно свои вопросы по благоустройству территории», - отметила спикер.

Елена Тимашова рассказала, что в начале 2018 года был только один ТОС в Опочецком районе. А сейчас в регионе уже более 124 ТОСов.

«В конце 2021 года у нас будет работать на территории региона порядка 160 ТОСов», - отметила спикер.