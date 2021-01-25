Конкурсы проектов стимулируют появление ТОСов – Елена Тимашова

14:52, 25 января 2021, ПАИ

Конкурсы проектов стимулируют появление ТОСов. Об этом рассказала начальник управления по местному самоуправлению Елена Тимашова в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

«Все конкурсы в ТОС простимулированы, – отметила спикер. – Теперь люди поняли, как они могут самостоятельно привлекать для своих целей финансирование».

Тимашова добавила, что число ТОСов – не главное, важно, чтобы граждане понимали, для чего они их создают.

По словам спикера, ТОС появляется не ради денег.