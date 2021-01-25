Ремонт первой дороги по новым ГОСТам завершили в Плюсском районе

15:36, 25 января 2021, ПАИ

В Плюсском районе завершили ремонт первой дороги по новым ГОСТам. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Автомобильная дорога Заполье – Гдов вошла в план ремонта в 2020 году как дополнительный и переходящий на 2021 год объект. Срок завершения ремонта был назначен на 28 мая 2021 года.

«Подрядчик выполнил основные работы ещё осенью, а в январе уже предъявил объект приемочной комиссии», - добавил глава региона.

Трасса стала первой в регионе, которую отремонтировали с использованием современных асфальтобетонных смесей, предотвращающих образование колейности.

Всего было отремонтировано 5,6 км автодороги на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье и на подъезде к селу Ляды. Стоимость работ - 82,7 млн рублей.