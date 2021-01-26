Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram

14:17, 26 января 2021, ПАИ

Два часа в день тратит губернатор Псковской области Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram. Об этом он рассказал в эфире одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Объём жалоб, который исходит от людей, меня не пугает. Все обращения, которые мне поступают в директ, разбираю сам. На это полтора-два часа жизни уходит. Тяжело? Тяжело. Но это важно. Сейчас мы эту работу немного перестраиваем, поэтому я спрашиваю у людей, обращались ли они к управляющим компаниям, в администрацию города или сразу к губернатоору. Надо всё-таки заставлять работать всю систему», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что открытое общение с людьми в соцсетях - «абсолютно осознанный шаг». «Это необходимо, чтобы не терять доверия, чтобы дать понять, что власть открыта. Когда говоришь с людьми честно и отвечаешь за эти слова, есть кредит доверия, время, чтобы решить проблему. Что может быть лучше открытой обратной связи без преломления и чиновничьих корректировок? Критику тоже нужно ценить. Это честная обратная реакция», - отметил глава региона.