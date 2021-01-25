Михаил Ведерников поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества

15:57, 25 января 2021, ПАИ

С Днём российского студенчества поздравил Михаил Ведерников учащихся региона в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор напомнил, что в вузах региона обучаются почти 12 тысяч ребят, которые полны энергии, стремлений, надежд и желания изменить мир вокруг себя.

«Многие из них активно участвуют в общественной жизни региона, внося свой вклад в развитие каждой сферы», - добавил Ведерников.

Губернатор также отметил, что учащиеся вузов работали в информационных службах, COVID-центре, больницах и на станции скорой помощи, учили детей вместо заболевших преподавателей, пополняли ряды волонтёров. Кроме того, созданы строительный, сервисный, медицинский, спасательный и медиаотряды. 45 студентов работали на строительстве кампуса, 200 волонтёров провели 11 субботников по уборке мусора и благоустройству его территории.

133 студента успешно завершили практику в органах исполнительной власти региона и аппарате администрации Псковской области. Губернатор подчеркнул, что эти ребята являются кадровым потенциалом. Женская сборная команда ПсковГУ по регби вошла в пять лучших команд России на Всероссийской Универсиаде. Студенты ПсковГУ разработали инновационные методы мотивации работников реальных компаний в рамках проекта «Профстажировки 2.0». Восемь ребят стали победителями одноимённого всероссийского конкурса.

«Поздравляю всех наших студентов с праздником! Уверен, с вашей помощью нам по плечу реализовать любые, самые невероятные идеи», - добавил Михаил Ведерников.