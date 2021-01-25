0
09:24
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
21:24
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
18:04
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
17:25
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
14:29
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
14:07
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
14:00
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Еще новости
Происшествия

Из-за обнаруженной в подъезде гранаты эвакуировали жильцов дома в Пскове

В Пскове из-за обнаруженной гранаты эвакуировали жильцов одного из подъездов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 23 января в отдел полиции поступило сообщение от псковички, которая на лестничной площадке у двери квартиры нашла в банке из-под кофе подозрительный предмет. На место прибыли полицейские, специалисты Росгвардии и представители других оперативных служб.

Обнаруженным объектом оказалась боевая граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны, которая была вывезена в безопасное место и уничтожена.

Оказалось, что 41-летний местный житель нашел гранату в местах боев периода Великой Отечественной войны. По предварительным данным, мотивы его действий связаны с семейно-бытовым конфликтом.

В гараже у дома на улице Генерала Маргелова у брата фигуранта нашли и изъяли пустую пулеметную ленту, детали пулемета и муляж гранаты Ф-1, штык-нож и патроны.

По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
25 января 2021
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
24 января 2021
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
24 января 2021
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
24 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
24 января 2021
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
24 января 2021
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
24 января 2021
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
23 января 2021
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе

Идет загрузка...