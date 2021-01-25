Из-за обнаруженной в подъезде гранаты эвакуировали жильцов дома в Пскове

16:32, 25 января 2021, ПАИ

В Пскове из-за обнаруженной гранаты эвакуировали жильцов одного из подъездов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 23 января в отдел полиции поступило сообщение от псковички, которая на лестничной площадке у двери квартиры нашла в банке из-под кофе подозрительный предмет. На место прибыли полицейские, специалисты Росгвардии и представители других оперативных служб.

Обнаруженным объектом оказалась боевая граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны, которая была вывезена в безопасное место и уничтожена.

Оказалось, что 41-летний местный житель нашел гранату в местах боев периода Великой Отечественной войны. По предварительным данным, мотивы его действий связаны с семейно-бытовым конфликтом.

В гараже у дома на улице Генерала Маргелова у брата фигуранта нашли и изъяли пустую пулеметную ленту, детали пулемета и муляж гранаты Ф-1, штык-нож и патроны.

По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.