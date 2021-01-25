Псковские студенты ежедневно доставляют продукты и лекарства на дом

17:05, 25 января 2021, ПАИ

Продукты и лекарства на дом ежедневно доставляют псковские студенты, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам руководителя Псковского волонтерского центра «Единой России», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, молодежь активно включилась в работу по оказанию помощи людям во время пандемии.

«В среднем волонтёры выполняют в месяц более тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям», - отметил Александр Козловский и добавил, что добровольцы работали все новогодние праздники.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что большую поддержку волонтерский центр оказывает работникам здравоохранения региона, в частности, студенты-медики помогают поликлиникам, где врачи сейчас испытывают колоссальные нагрузки.

«Студенты медколледжа Великих Лук, учебных заведений Пскова в рамках акции «Мы вместе» оказывают поддержку сотрудникам поликлиник: помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники и получают бесценный опыт, который пригодится им в будущем, – пояснил Александр Козловский. – Эта, казалось бы, незначительная поддержка играет очень значимую роль. Студенты-медики проявляют самоотдачу и любовь к людям, преданность своей профессии! И в День студента добровольцам хочется пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов в благородном деле».