Тысяча жителей Псковской области привилась от коронавируса

17:30, 25 января 2021, ПАИ

Порядка тысячи псковичей по состоянию на 25 января получили первую дозу препарата «Гам-Ковид-Вак», который используется для профилактики распространения COVID-19, объявила первый вице-губернатор Вера Емельянова 25 января на совещании по актуальным вопросам реализации проектов в социальной сфере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Оба компонента вакцины в регионе получили порядка 200 человек. Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отдельно отметила, что в Псковскую область поступило более 3 тыс. доз «Гам-Ковид-Вак», массовые поставки препарата продолжатся с 27 января.

Руководитель профильного регионального комитета напомнила представителям муниципалитетов, что вакцинация носит массовый характер. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова определены приоритетные группы по медицинским показаниям (граждане старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями), а также по профессиональной деятельности (медицинские, социальные, педагогические работники, представители органов правопорядка, СМИ, волонтеры, государственные и муниципальные гражданские служащие, учащиеся старше 18 лет и др).

Для организации вакцинации проводится предварительная запись, которая осуществляется через номер единой службы «122» с перенаправлением в медучреждения региона, call-центры поликлиник, через обращение на сайте «Госуслуги», а также посредством личного посещения лечебного учреждения. Для вакцинации не требуется дополнительная диагностика, перед введением препарата пациент заполняет анкету, а также проходит медосмотр.

Марина Гаращенко также доложила, что на территории региона работают 10 прививочных пунктов, ведется работа по организации условий хранения препарата во всех поликлинических отделениях региона. Вакцинация будет производиться по и принципу приближения услуги для граждан. В связи с этим прорабатываются вопросы организации выездной вакцинации в отдаленные населенные пункты региона с сохранением холодовой цепи. Также руководитель комитета по здравоохранению обратила внимание на необходимость организации составления списков желающих привиться от COVID-19 на крупных предприятиях и учреждениях с целью их передачи в медучреждения для включения в график вакцинации.

В завершение Вера Емельянова подчеркнула, что массовая вакцинация проводится по поручению президента РФ. Первый вице-губернатор призвала активнее проводить информационную работу в муниципалитетах, а также призывать граждан максимально использовать дистанционные формы взаимодействия для записи на процедуру.

«Вакцинация от COVID-19 является на сегодняшний день задачей № 1. Этот вопрос требует от нас максимальной организации и концентрации сил. Хотелось бы обратить внимание на принятие организационных мер на уровне муниципалитетов, чтобы поставленные задачи были выполнены в полном объеме и с максимальным эффектом. Мы будем контролировать процесс вакцинации в ежедневном режиме», — подчеркнула Вера Емельянова.