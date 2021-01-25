#Опросник ПАИ: Быть студентом весело или сложно

21:18, 25 января 2021, ПАИ

Каждый из нас так или иначе точил свой интеллектуальный оскал о гранит науки. Результаты, как и цели, у всех разные, но это типичный для любого человека этап жизни. Сегодня студенты России празднуют свой «профессиональный» праздник. Мы решили обратиться к псковичам и узнать, быть студентом весело или тяжело. Результаты можно увидеть в нашем опроснике.





Интересный факт: услышав вопрос, взрослые расплывались в улыбке, видимо возвращаясь на секунду в те беззаботные времена, а студенты начинали смущаться. Видимо, жизнь студента не состоит только из экзаменов и лекций. Большинство опрошенных считают, что веселье и сложности в равной степени наполняют жизнь студента. Знакомства, встречи, мероприятия, энергия – всё это даёт позитив, ложкой дёгтя являются стресс и финансовые сложности. Другие считают, что быть студентом весело, а то, что кажется сложным, через время перестаёт таковым являться. Те, кто заявлял, что обладатели зачётной книжки живут тяжело, в большей степени опирались на текущую ситуацию в стране. «Пандемия, дистанционка, им очень сложно», – говорили они.

Так или иначе сложности со временем преодолеваются и забываются. Знакомства, знания, байки остаются с нами. Мы поздравляем всех студентов и Татьян. Ни пуха ни пера!