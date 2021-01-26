Пскович зарезал 54-летнюю знакомую и закопал её тело в лесу

07:18, 26 января 2021, ПАИ

Житель Пскова зарезал и закопал в лесу 54-летнюю знакомую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 13 декабря 2019 года мужчина распивал алкогольные напитки со своей знакомой. Позже между ними произошла ссора, и обвиняемый, обладающий навыками борьбы, обхватил потерпевшую за шею рукой и силой повалил на пол. Женщина получила множественные переломы ребер и позвонков. После этого пскович схватил нож и нанес более 20 ударов в лицо, шею и руки.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы убийства, пскович вывез её тело вместе с братом на машине последнего и закопал в лесу вблизи деревни Кислово Псковского района.

Мужчина был задержан и осужден на 11 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.