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Общество

Систему теплоснабжения капитально отремонтировали в доме на улице Кошевого в Пскове

В Пскове в доме № 21 на улице Олега Кошевого капитально отремонтировали систему теплоснабжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В приёмке системы теплоснабжения после капремонта приняли участие представители городской администрации, регионального фонда капитального ремонта, управляющей компании, жильцы данного дома, а также депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 12 Григорий Стороненков.

В прошлом году из регионального фонда капремонта выделили средства на ремонт систем водоснабжения, водоотведения и отопления в этом доме. Качеством работы жильцы остались довольны.

«Все было сделано быстро и качественно. Кроме того, хотелось бы поблагодарить руководство областного комитета по строительству и ЖКХ и регионального фонда капитального ремонта, а также нашего депутата Григория Стороненкова, который оказал нам большое содействие, в том числе по вопросу переноса капремонта систем водоснабжения и водоотведения с 2021-2023 годов на более ранний срок», - отметила председатель совета дома.

В настоящее время жильцы данного дома занимаются сбором пакета документов на замену электропроводки за счёт средств регионального фонда капремонта.

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