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Общество

Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран

Ограничения на въезд для граждан четырёх стран снимает Россия. Перелёты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар возобновятся с 27 января. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Россияне также могут полететь в эти страны. Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял такое решение на взаимной основе.

Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели), Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва - Доха) с периодичностью три раза в неделю.

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