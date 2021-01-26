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За хранение марихуаны невельчанин получил условный срок

53-летний житель Невельского района получил условный срок за незаконные приобретение и хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

20 августа 2019 года мужчина нашел вблизи деревни Колпино два дикорастущих куста конопли и сорвал их. Растения он принёс в гараж, разложил для высушивания на полу и хранил без цели сбыта для собственного употребления. Через месяц он взял высушенные части конопли, измельчил их, после чего поместил в три полимерных контейнера от киндер-сюрпризов, бумажный сверток и стеклянную баночку от детского питания Gerber. Часть наркотиков хранилась в гараже, остальные мужчина принес в подвал многоквартирного дома на улице Комсомольской в Невеле. Там он поместил растения в полимерную емкость белого цвета с крышкой объемом 35 литров.

27 июля 2020 года наркотики были изъяты в ходе обыска в гараже. Общая масса марихуаны составила 14,94 грамма, что является значительным размером.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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