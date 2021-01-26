Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием

09:43, 26 января 2021, ПАИ

Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием, уточнила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора относительно сроков возобновления работы спецучреждений.

Она напомнила, что федеральный законодатель закрепил полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам.

«Пока не принят нормативный подзаконный акт о правилах организации вытрезвителей и не решены вопросы финансирования деятельности таких организаций», - отметила Марина Гаращенко.

Она добавила, что вытрезвители в Псковской области не будут создаваться до принятия на федеральном уровне подзаконных актов в части порядка помещения лиц в вытрезвитель и порядка их освидетельствования (Приказ МВД России от 23.12.2011 № 1298 требует приведения в соответствие с ФЗ «О полиции» и Кодексом РФ об административных правонарушениях) и в части финансирования деятельности этих специализированных организаций.