0
10:09
Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
10:06
Собаки - образ жизни: как псковичка спасает брошенных хаски и маламутов
09:43
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
08:59
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
08:01
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
23:00
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
22:18
О Гарри Поттере решили снять сериал
Еще новости
Общество

Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием

Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием, уточнила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора относительно сроков возобновления работы спецучреждений.

Она напомнила, что федеральный законодатель закрепил полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам.

«Пока не принят нормативный подзаконный акт о правилах организации вытрезвителей и не решены вопросы финансирования деятельности таких организаций», - отметила Марина Гаращенко.

Она добавила, что вытрезвители в Псковской области не будут создаваться до принятия на федеральном уровне подзаконных актов в части порядка помещения лиц в вытрезвитель и порядка их освидетельствования (Приказ МВД России от 23.12.2011 № 1298 требует приведения в соответствие с ФЗ «О полиции» и Кодексом РФ об административных правонарушениях) и в части финансирования деятельности этих специализированных организаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
26 января 2021
Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
26 января 2021
Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
26 января 2021
Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры для проверок перепланировок
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января 2021
Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
25 января 2021
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
О Гарри Поттере решили снять сериал
25 января 2021
О Гарри Поттере решили снять сериал
#Опросник ПАИ: Быть студентом весело или сложно
25 января 2021
#Опросник ПАИ: Быть студентом весело или сложно
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике
25 января 2021
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике

Идет загрузка...