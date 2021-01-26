Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в Пскове

09:57, 26 января 2021, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.

На данный момент уже состоялись олимпиады по французскому языку, литературе, информатике и ИКТ, русскому языку, химии, ОБЖ. Определены 8 победителей и 23 призера среди школьников. Среди участников есть учащиеся 7-8 классов, выполнявшие задания по информатике и французскому языку за 9 класс.

23 и 25 января прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике для 9-11 классов и олимпиада имени Максвелла по физике для учащихся 7 и 8 классов. В течение 8 часов 38 школьников решали 6 сложнейших теоретических и 2 экспериментальные задачи.

В этом году центральные предметно-методические комиссии по нескольким предметам (авторы заданий) проводят онлайн-разборы заданий регионального этапа.

26 января 2021 года на портале будет проведён онлайн-разбор решений задач второго тура по физике. Начало разбора: 7 класс – 11:00; 8 класс – 10:00; 9 класс – 12:00; 10 класс – 13:30; 11 класс – 15:00.

Организацию и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников осуществляет Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества. Соревновательные туры проходят в очном формате с соблюдением необходимых требований Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.