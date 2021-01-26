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Общество

Великолукских студентов-медиков наградили за помощь в борьбе с коронавирусом

Студентов Великолукского медицинского колледжа наградили за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Благодарственные письма от руководителя Псковского волонтёрского центра, депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского и памятные подарки с партийной символикой студентам-медикам вручили депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Андрей Корнев. Они поблагодарили студентов за отзывчивость и пожелали здоровья и успехов в учёбе.

В период пандемии студенты медицинского колледжа вызвались помогать в учреждениях здравоохранения врачам и медсёстрам. В частности, студенты-медики принимали звонки от граждан в колл-центре, помогали медработникам в регистратуре, заполняли документы, оформляли больничные, ухаживали за пациентами.

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