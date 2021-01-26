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Общество

Польский бренд Reserved откроет магазин в Пскове

Фото gullivercenter.com

Польский бренд Reserved откроет в Пскове первый магазин. Он начнет работать в первом полугодии 2021 года и расположится на первом этаже торгового центра Fjord Plaza на площади свыше 1600 квадратных метров, сообщает компания LCM Consulting, выступившая консультантом сделки.

Псков станет одним из самых маленьких по численности населения городов присутствия польского бренда, входящего в группу LPP.

LPP уже запустил в торговом центре магазины трех других брендов из своего портфеля - Cropp, House и Sinsay. Решение об открытии Reserved обусловлено успехом работы этих магазинов в торговом комплексе. С запуском четвертого бренда площадь магазинов группы во Fjord Plaza превысит 4000 квадратных метров.

В галерее Fjord Plaza также представлены магазины ССС, Familia, Gloria Jeans, Zolla, Zarina, Befree, Kari, Alpecora, Velvet Season и других ретейлеров.

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