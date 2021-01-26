«Ласточка» Псков – Великий Новгород – Петрозаводск будет делать дополнительную остановку

10:46, 26 января 2021, ПАИ

С 27 января скоростные поезда «Ласточка» № 819 и № 820 сообщением Псков – Великий Новгород – Петрозаводск будут делать дополнительную остановку на станции Уторгош в Шимском районе Новгородской области, сообщает 53news.ru.

В Псковской области поезд совершает остановки в Порхове и Дно, на территории Новгородской области - в Сольцах, Батецкой, в Великом Новгороде, Подберезье, Спасской Полисти и Чудово.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить по круглосуточному телефону ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также на официальном сайте компании.