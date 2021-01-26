Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле

11:04, 26 января 2021, ПАИ

XVI Международный книжный форум «Русский Запад» состоится в Пскове с 14 по 17 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках форума пройдут международная конференция «Культура приграничья», Дни детской и православной книги, традиционные презентации издательств и новых книг, творческие встречи с писателями, поэтами, руководителями разных изданий и книгоиздателей, а также книжная выставка-ярмарка.

В рамках «псковской страницы» пройдут презентации печатных и электронных изданий Псковской областной библиотеки, встречи с псковскими писателями, разговор о развитии регионального культурного туризма.

Форум в связи с пандемией коронавируса будет проходить с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

Международный книжный форум «Русский Запад» проводится с 2003 года. За это время его участниками стали более 50 издательств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, было проведено более 100 творческих мероприятий, мастер-классов, акций, круглых столов, конференций.