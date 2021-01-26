Ремонт улицы Инженерной в Пскове завершат в 2021 году

11:24, 26 января 2021, ПАИ

В 2021 году завершат ремонт улицы Инженерной в Пскове, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Управление городского хозяйства администрации Пскова и ООО «Дорожный отряд» заключили контракт на ремонт улицы Инженерной от дома № 12 до пересечения с улицей Алтаева. Также полностью будет отремонтирован дублер дороги (между домами № 12 и № 100 на улице Инженерной).

Протяженность объекта — 660 метров. Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цена контракта составляет 58,8 млн рублей, около 50 млн из которых — средства федерального бюджета.

Подрядная организация проведет фрезерование покрытия проезжей части, заменит бортовой камень, выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Дорожники также приведут в порядок тротуар, заменят люки колодцев и плиты перекрытий, восстановят зеленую зону, смонтируют новое барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком с добавлением микростеклошариков. Ремонт планируется завершить до 31 августа 2021 года.

В 2019–2020 годах на улице Инженерной проведена реконструкция перекрестка с улицей Индустриальной. В прошлом году также были приведены в порядок два участка дороги: от дома № 4 до Инженерного моста (с прилегающей пешеходной зоной) и между улицами Алтаева и Труда (без дублера). В этом году восстановление дороги будет полностью завершено.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улица Чудская, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь и площадь Ленина, улица Бастионная и площадь Победы.