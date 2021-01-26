В Псковской области число выздоровевших в два раза превысило число заболевших коронавирусом

11:29, 26 января 2021, ПАИ

В Псковской области число выздоровевших в два раза превысило число заболевших коронавирусом. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, подтверждено 63 новых случая COVID-19, при этом выздоровели 112 человек.

За сутки сделано 924 теста, всего - 242 852.

Общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 28 773 человек, выздоровели 16 461 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека, всего - 124.