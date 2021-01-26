Более трёх тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

11:35, 26 января 2021, ПАИ

С 18 по 24 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,4%, зарегистрирован 3331 случай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 7,1%. Превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше (на 36,4%), снижение по сравнению с предыдущей неделей составило 16,2%.

В Пскове заболевших ОРВИ стало больше на 12,5%, заболевание диагностировано в 1758 случаях. Показатели ниже эпидпорога на 18,8%. Превышен эпидпорог в возрастной группе старше 15 лет (на 34,6%, снижение по сравнению с предыдущей неделей на 5,4%).