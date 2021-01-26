Цифровое равенство: более 138 терабайт трафика скачали жители псковских деревень в 2020 году

11:36, 26 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области стали чаще пользоваться общественными точками Wi-Fi, установленными «Ростелекомом» по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В прошлом году пользователи загрузили 138 терабайт трафика, что сопоставимо со скачиванием более 7 тысяч фильмов в 4K-качестве. Число интернет-сессий по сравнению с 2019 годом возросло на треть и составило почти 700 тысяч.

Бесплатные точки интернет-доступа действуют в 100 малых населенных пунктах региона, где проживает более 34 тыс. человек. Чаще всех к точкам беспроводного доступа в 2020 году подключались жители деревень Крипецкое-1 Псковского района, Лещихино Палкинского района и Кудеверь Бежаницкого района.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»:

«Потребление интернет-трафика через точки Wi-Fi, построенные по программе УЦН, в регионе растет с каждым годом. В период ограничительных мер мы все еще раз увидели, насколько важен этот проект. Жители малых населенных пунктов активно использовали бесплатные точки доступа к сети: следили за новостями, пользовались образовательными ресурсами, общались с близкими в социальных сетях, оформляли документы на портале государственных услуг».

Денис Матвеев, начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области:

«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Благодаря строительству точек УЦН открываются перспективы развития социальной и деловой инфраструктуры для населения в малых населенных пунктах. Сегодня высокоскоростной интернет – это один из инструментов повышения качества жизни людей».

Для выхода в сеть через точку УЦН пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись единого портала государственных услуг.

«Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014. Точки Wi-Fi устанавливаются в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Они обеспечивают доступ к интернету с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года услуга для пользователей предоставляется бесплатно.

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Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа – более 360 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 160 тыс. абонентов телефонии, свыше 130 тыс. пользователей интернета и более 37 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».

* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».