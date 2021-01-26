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Бабушка из Пскова осталась без денег после визита агрессивной мошенницы

Бабушка из Пскова осталась без денег после визита агрессивной мошенницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 января около 14 часов в квартиру к 88-летней псковичке вошла неизвестная девушка. Она предложила бабушке, которая живет одна, помочь с домашними делами, а потом попросила одолжить денег. Хозяйка отказала незнакомке. Тогда девушка ударила ее локтем, вытащила у пенсионерки из кармана кофты кошелек, в котором были наручные часы, паспорт и 10 тысяч рублей, и сбежала.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники УМВД России по городу Пскову по приметам установили личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя безработная псковичка. Выяснилось, что похищенные деньги она уже успела потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.

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