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Общество

Демонтаж новогоднего убранства завершается в Пскове

Демонтаж новогоднего убранства завершается в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель муниципальной «Специализированной службы», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров, по состоянию на 26 января основные демонтажные работы фактически завершены.

Сейчас сотрудники «Специализированной службы» продолжают просушку искусственной хвои главной городской елки, после чего ее поместят в специальные контейнеры до следующего Нового года.

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