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Общество

Стартовал второй социальный онлайн-форум «Единой России»

Стартовал второй социальный онлайн-форум «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении партии. В рамках мероприятия активисты расскажут о наиболее востребованной волонтерской помощи и озвучат свои предложения по поддержке отдельных категорий граждан.

Форум проходит при участии председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, руководителя думской фракции Сергея Неверова и его первого заместителя Андрея Исаева, федеральных министров и представителей волонтерских центров «Единой России» со всей страны.

Прямая трансляция форума доступна на официальном сайте партии https://er.ru/, в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook https://vk.com/er_60, https://www.facebook.com/groups/er.pskov/.

В волонтерских центрах «Единой России» состоят более 90 тысяч добровольцев России. Они занимаются автоволонтерством, обеспечением медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставкой лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурствами в приемных покоях больниц и поликлиник.

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского каждый день оказывает помощь жителям региона. Активисты, среди которых члены и сторонники партии, в период пандемии отвозят горячее питание медицинским работникам практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Кроме того, добровольцы в свободное от работы время доставляют участковых врачей поликлиник к пациентам, отвозят врачей домой после смен и студентов медицинского колледжа в больницы. Волонтёры привозят нуждающимся жителям города продукты и лекарства. В среднем они выполняют в месяц более тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям.

В Псковской области горячая линия волонтерского центра «Единой России» ежедневно принимает заявки от граждан: 8-800-444-07-13.

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