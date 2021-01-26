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Общество

Псковичи могут получить консультации по вопросам здравоохранения

Консультации по вопросам здравоохранения жители Пскова могут получить в рамах недели тематических приёмов, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С 1 по 5 февраля на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) пройдут приёмы граждан, которые проведут депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере здравоохранения.

Приёмы будут проводиться в дистанционном режиме. Предварительная запись по телефону: (8112) 66-25-12.

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