Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом

13:22, 26 января 2021, ПАИ

11 млн 897,6 тыс. рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документ о выделении регионам 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Глава правительства поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства.

В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 млрд рублей.