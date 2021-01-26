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Общество

Строительство новой школы в Борисовичах идёт по плану – Ведерников

В Борисовичах строительство новой школы идёт по плану. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о строительстве школы на улице Юбилейной, губернатор отметил, что сам лично выезжал на место.

«У меня есть большие сомнения – не перегрузим ли мы существующую инфраструктуру», - добавил глава региона.

Также Ведерников отметил, что его не устраивает идея строить школу на месте стадиона.

«Это место, где люди могут позаниматься, погулять, побегать», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников поручил главному архитектору Псковской области поработать с этим вопросом.

«Если он даст заключение, что мы там новой школой не перегрузим территорию – будем строить», - заключил Ведерников, в ином случае строительство школы будет вестись в другом месте.

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