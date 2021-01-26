К 2025 году уровень газификации Псковской области станет выше на 15-20%

13:42, 26 января 2021, ПАИ

До 2025 года уровень газификации Псковской области планируется повысить на 15-20%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что если Псковская область войдёт в список четырех пилотных субъектов, где на федеральные средства будет реализована социальная газификация, то дела пойдут гораздо быстрее.

«Мы очень серьезно поменяли планы газификации Псковской области благодаря тому, что на протяжении двух лет скорректировали график погашения долгов, и ни разу его не нарушили», - добавил глава региона. По его словам, это дает возможность строить пришкольные стадионы по программе «Газпром - детям».