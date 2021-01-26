Митинг в поддержку Навального прокомментировал псковский губернатор

13:45, 26 января 2021, ПАИ

Митинг, прошедший в Пскове 23 января в поддержку Алексея Навального, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«По поводу тысячи человек - я бы вам рекомендовал посмотреть видео, которое есть в открытом доступе. Тысячи человек не было, - отметил глава региона, обращаясь к слушателю, задавшему вопрос. - Я из нескольких источников получал информацию: было порядка 250-300 человек».

Михаил Ведерников добавил, что есть люди, которые разделяют политические взгляды Алексея Навального, но при этом на митинге в Пскове было большое количество несовершеннолетних, «многие пришли просто посмотреть».

«Именно участников митинга было не так много, но, подчеркиваю, каждый гражданин имеет право выражать свою позицию, в том числе и по отношению к властям. Но не надо нарушать решения оперативного штаба. У нас только-только стала стабилизировалась обстановка по коронавирусу. Мы же до сих пор не даём возможности спортсменам проводить соревнования, театрам и филармонии в полном объеме продавать билеты. Надо немножко просто потерпеть», - попросил Михаил Ведерников.