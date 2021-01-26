Бюджет Псковской области в 2020 году вышел за рекордные 50 млрд рублей

13:46, 26 января 2021, ПАИ

Бюджет Псковской области в прошлом году вышел за 50 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире псковской радиостанции, комментируя вопрос о бюджетных отношениях между Министерством финансов РФ и низкобюджетными регионами.

Губернатор отметил, что Минфин не подходит дифференцированно к субьектам, поскольку Россия - большая страна и «неправильно давать отдельные опции для отдельных регионов, если только в исключительных случаях».

«Этими опциями начнут пользоваться, и может быть избыточная нагрузка на бюджет, - отметил губернатор, добавив, что работа по привлечению дополнительных средств в бюджет с правительством ведется.

Псковская область вошла в список из 10 регионов, у которых есть индивидуальные программы социально-экономического развития и соответствующий бюджет.

«Мы рассчитываем, что по этой программе мы получим 5 млрд рублей до 2024 года, - сказал глава региона, а также напомнил, что прошлом году бюджет Псковской области ушел за 50 млрд рублей.

«Такого не было никогда, - резюмировал Михаил Ведерников.