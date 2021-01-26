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Общество

Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников

Во время новогодних праздников в Псковской области работало более 700 специалистов-энергетиков и 200 единиц техники. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно понимать, что регион попал под три циклона: ураган, ледяной дождь и налипание снега», - заметил глава региона.

Губернатор отметил, что поступало много жалоб от людей на грубость от сотрудников диспетчерской.

«Им либо грубили, либо не давали информацию, либо не отвечали, - подчеркнул Ведерников. – Все обращения мы собрали, будут сделаны организационные выводы».

Глава региона считает, что для системного решения проблемы необходимо полностью менять инфраструктуру, провода.  

«Но чтобы системно решить проблему, необходимо полностью менять инфраструктуру, провода на более современные. Это сложная системная работа, ее не было в планах у энергетиков на этот год, но мы договорились – до конца января они должны представить нам свою программу», - отметил губернатор.
Модернизация электросетей региона обойдётся в сумму порядка 7,5 млрд рублей.

 

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