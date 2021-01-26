Михаил Ведерников прокомментировал работу председателя регионального комитета по здравоохранению

13:54, 26 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал работу председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

«Надо признать, что система здравоохранения в регионе - одна из самых проблемных в России. И я благодарен Марине Валерьевне [Гаращенко. - ПАИ], что она на себя эту ношу взвалила, приехала на работу из Москвы с хорошей позиции. Она живет этой работой», - заявил губернатор в прямом эфире псковской радиостанции 26 января. Глава региона отметил, что Марине Гаращенко досталось тяжелое хозяйство и работа быстрых результатов не даст.

Михаил Ведерников отметил, что фиксирует много жалоб на здравоохранение. Например, в одно из медучреждений региона было прислано более 100 тысяч масок, которые до сотрудников не дошли. «Такие факты есть, мы разбираемся, где-то прокуратуру прошу отреагировать. И это системные проблемы», - подчеркнул глава региона.