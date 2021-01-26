Детская инфекционная больница откроется на этой неделе в Пскове

14:01, 26 января 2021, ПАИ

В ближайшие дни в Пскове откроется Детская инфекционная больница, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире псковской радиостанции 26 января.

Глава региона напомнил, что также был обновлён парк скорой помощи. Он подчеркнул, что инфекционная служба в регионе фактически создана с нуля – в октябре 2020 года открыта новая инфекционная больницу, на этой неделе откроется детское отделение.

В медкорпусе будут проводить детям от двух месяцев КТ-мероприятия, делать рентген, подклчючать к ИВЛ. Кроме того, родители смогут находиться в этом корпусе вместе с детьми. Отделение рассчитано на 60 мест и отвечает всем требованиям детского многофункционального медицинского центра.