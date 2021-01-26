Почетный гражданин Пскова получил поздравление от «Единой России»

14:22, 26 января 2021, ПАИ

Почетному гражданину Пскова Анатолию Васильеву исполнился 91 год. Поздравление с днем рождения от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака ему вручила секретарь городского отделения партии, глава областного центра Елена Полонская.

Она пожелала имениннику крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш вклад в благоустройство и развитие нашего города», - отметила она и вручила поздравительный адрес и памятный подарок имениннику от Андрея Турчака, депутатов Псковской городской Думы и от себя лично.

За заслуги перед Псковом Анатолий Васильев удостоен почетных званий «Заслуженный строитель России» и «Почетный гражданин города Пскова». Он руководил разработкой проекта комплексной реконструкции исторического центра города, который стал основным документом по реконструкции и возрождению областного центра. При Анатолии Васильеве стартовало массовое крупнопанельное жилищное строительство, были переведены на природный газ практически все городские котельные и большая часть городского жилищного фонда, построены новые промышленные предприятия и объекты социально-культурного назначения.

Анатолий Васильев и сегодня принимает активное участие в жизни города, является председателем комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города». «Вы очень ответственно относитесь к своей работе. Мы рады, что рядом с нами человек, который является для нас наставником, - обратилась к нему Елена Полонская.

Также поздравления с 95-летием от партии «Единая Россия» получила жительница Острова, участник Великой Отечественной войны Людмила Шустова. Её поздравил депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголов и пожелал доброго здоровья и счастья. Людмила Шустова является потомком островского купеческого рода Антиповых. Во время войны была дважды ранена, а День Победы встретила в Берлине, была свидетелем послевоенного восстановления столицы ГДР. После войны много лет трудилась в сфере торговли.