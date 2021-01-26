Часть секретов концерта «Восемь вопросов Пушкину» раскрыли в псковской филармонии

14:30, 26 января 2021, ПАИ

Часть секретов концерта «Восемь вопросов Пушкину», который состоится 6 февраля, раскрыли Псковскому агентству информации в Псковской областной филармонии.

«Так ли уж вреден был Вам Север, Александр Сергеевич? Когда любовь чувствуется острее? Зачем было узнавать тайну трех карт? Чем фантастическая Испания лучше настоящей? И есть ли упоение в бою? На эти и другие острые вопросы мы обязательно получим ответ в реально-виртуальном вечере «Восемь вопросов Пушкину», - пообещали организаторы.

Проводниками в художественный мир Пушкина будут артисты театров Санкт-Петербурга и Губернаторский симфонический оркестр под руководством Николая Хондзинского. Автор сценария и режиссер - Виктор Высоцкий.

Виктор Высоцкий - выпускник Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классам фортепиано, композиции и аспирантуры Российского института истории искусств.

Выступает в качестве композитора, концертирующего пианиста и автора телевизионных проектов. Среди его композиторских работ - оригинальная авторская редакция оперы Моцарта «Похищение из сераля» для московского театра «Геликонъ опера». Как пианист выступал в залах Санкт-Петербургской филармонии, Академической капеллы, в Аполлоновском зале берлинской Staatsoper, гастролировал в Германии, Австрии, Италии, Латвии. Автор концертных проектов, получивших отражение в прессе и на телевидении: «Меню по Россини», «Моцарт Чайковского», «Три Моцарта», участник фестивалей «Звезды белых ночей», «Звуковые пути», Sacro Art (Германия).

В 2008 году дебютировал как оперный режиссер, поставив оперу «Ричард Львиное сердце» в Михайловском замке. Также поставил оперы «Весталка», «Демон», «Фауст», «Золотой петушок» на фестивале «Опера всем», оперу «Дон Паскуале» в Театре Государственного Эрмитажа и мюзикл «Веселые ребята» в петербургском Мюзик-холле. С 2014 года ведет цикл лекций «Воскресное предисловие с Виктором Высоцким» в Мариинском театре. Преподает на кафедре оперной режиссуры Санкт-Петербургской консерватории.

Гелена Гаскарова - солистка Академии молодых певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов в Санкт-Петербурге, Владикавказе, Варшаве, выпускница Санкт-Петербургской консерватории.

На сцене Мариинского театра спела партии: Купава «Снегурочка», Мими «Богема», Лиу «Турандот», Фьерделиджи «Так поступают все», Лауретта «Джанни Скикки», Микаела «Кармен», Русалка «Русалка», Антония «Сказки Гофмана», Оксана «Ночь перед Рождеством», Волхова «Садко», «Ожидание» Таривердиева, Элиза Дулитл «Моя прекрасная леди», Мария «Вестсайдская история», Иоланта «Иоланта», Татьяна «Евгений Онегин».

Выступает под управлением Валерия Гергиева, Тугана Сохиева, в оперных театрах Нанси, Мец, Оперном театре Капитоль Тулуза (Франция) и в зале Плейель (Париж), в Концертгебау (Амстердам).

Александр Гонца (баритон) родился в Минске, выпускник вокального отделения Минского государственного музыкального училища им. М. И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс народной артистки СССР, профессора И. П. Богачёвой).

Работал в драматическом театре «Алеко» в Санкт-Петербурге, был солистом оперной труппы Михайловского театра и Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

С 2016 года работает в составе оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Сотрудничал с дирижёрами Валерием Гергиевым, Павлом Смелковым, Михаилом Татарниковым, Андреем Анихановым и др. Участвовал в мастер-классах Галины Вишневской, Дмитрия Вдовина, Сергея Лейферкуса, Михаила Ланского.

Выступает с Государственным академическим русским оркестром им. В.В. Андреева под управлением Дмитрия Хохлова, Государственным Русским концертным оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича под управлением Владимира Попова и др. Гастролировал в Германии, Польше, Белоруссии, странах Прибалтики.

Александр Осинин (художественное слово) - актер, певец, выпускник Санкт-Петербургского Российского государственного института сценических искусств (мастерская В. И. Подгородинского).

Лауреат премии СТДРФ им. Б. А. Покровского «За успешное постижение профессии актера».

С 2017 года является ведущим солистом Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл». Занят в постановках: «Великий Гэтсби», «Мэри Поппинс с нами», «Портрет Дориана Грея», «Звезду заказывали?», «Дона Флор и два её мужа».