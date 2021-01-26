Пять суток ареста получил координатор штаба Навального за незаконный митинг в Пскове

14:40, 26 января 2021, ПАИ

Пять суток ареста получил координатор штаба Алексея Навального в Пскове Алексей Дорожкин за незаконный митинг 23 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Псковский городской суд признал 34-летнего Алексея Дорожкина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного ареста.

Алексей Дорожкин привлечён к административной ответственности за организацию с помощью интернета незаконного публичного мероприятия на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге в Пскове, за оповещение возможных участников публичного мероприятия, проведение предварительной агитации среди граждан, а также за распространение информации о месте, времени, целях несогласованного публичного мероприятия и распространение средств наглядной агитации для использования их в проведении данного публичного мероприятия.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.