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Общество

Памятник «Знамя Победы» в поселке Идрица установят до 4 мая

Фото управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области

Объявлен аукцион на создание памятника «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района. Документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млн 789 тыс. рублей. Средства будут выделены из бюджета Псковской области.

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с рабочей документацией, разработанной в 2021 году ООО «СтройДорМост Проект». Техническим заданием предусмотрены восстановление и закрепление трассы; расчистка территории от деревьев и кустарника; земляные работы; благоустройство территории, обустройство дороги и работы по организации и безопасности движения; монтаж фундаментов под памятник и его установка; устройство наружного освещения и сетей водоснабжения; установка малых архитектурных форм и озеленение. Завершить работы необходимо до 4 мая 2021 года.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 февраля.

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