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Общество

Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии

Пропавший в Псковской области аист нашёлся в Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила создатель реабилитационного центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

Она рассказала, что аист Люша жил при реабилитационном центре в деревне Низовицы Гдовского района, после снегопада в конце декабря переместился в Спицино. Две недели он держался на берегу Чудского озера и пропал после первого сильного мороза 15 января. Сегодня поступило сообщение о том, что он перелетел в Эстонию.

«Сегодня я получила одновременно два письма – из Российского центра кольцевания из Москвы и от коллеги-орнитолога из Эстонии. Кроме того, оказалось, что в Эстонии задержался ещё один наш питомец. Будем ждать дальнейших вестей с западного берега прекрасного нашего Чудского озера, ждём весны и возвращения аистов домой!» - отметила Марина Сиденко.

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