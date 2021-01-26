Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев

15:53, 26 января 2021, ПАИ

На 84-м году жизни скончался бывший главный санитарный врач России, профессор Евгений Беляев. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с именем Евгения Беляева связаны коренные реформы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период глубоких политических, экономических и социальных преобразований. Под руководством профессора была разработана концепция развития госсанэпидслужбы.

Евгений Беляев родился 22 октября 1937 года в посёлке Песковка Кировской области. В 1961 году окончил факультет Пермского государственного медицинского института. В 1961-1965 гг. – санитарный врач по гигиене Пермской областной санитарно-эпидемиологической станции. В 1965-1969 гг. – заведующий санитарно-гигиеническим отделом Пермской области, заместитель главного санитарного врача. В 1969-1971, а также с 1975 по 1986 год – руководитель городской санэпидемстанции Перми, главный санитарный врач Перми. С 1986 по 1990 год – заместитель министра здравоохранения РСФСР, заместитель руководителя главного государственного санитарно-эпидемического управления РСФСР. С 1990 по май 1991 года – заместитель министра здравоохранения РСФСР, главный государственный санитарный врач РСФСР, с мая по декабрь 1991 года – глава государственного комитета РСФСР по санитарно-эпидемиологическому надзору.

В мае 1992 года назначен первым главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. В 1997 году был назначен главным врачом Федерального центра Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ.