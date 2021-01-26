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Общество

Около пяти тысяч обращений от псковичей поступило в Центр управления регионом

В Центр управления регионом поступило 4,7 тысячи обращений граждан. 26 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работу Центра, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона ознакомился с системами и алгоритмами работы ЦУРа, а также пообщался с его сотрудниками. В ходе общения были рассмотрены условия работы, а также дальнейшие планы по развитию.

 «Сотрудники ежедневно трудятся с целью повышения качества обработки информации посредством системы инцидент-менеджмент и в ручном режиме», — рассказала руководитель ЦУРа Анастасия Григорьева.

Глава региона обратил внимание на необходимость системного подхода к решению наиболее острых и актуальных вопросов, которые поступают от жителей региона, но не получают своевременного решения со стороны профильных организаций и ведомств. В связи с этим Михаил Ведерников поручил включить в ежемесячный отчет ЦУРа отдельным пунктом такую информационную сводку.

Центр управления регионом — структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина, которая появилась в Пскове в конце 2020 года. Его главной задачей является систематизация работы органов исполнительной власти и муниципального самоуправления по мониторингу и обработке обращений от жителей районов.

ЦУР стал единым координационным центром, который объединил все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан во всех сферах жизни: здравоохранение, образование, социальная защита, дорожная сеть, транспорт, энергетика, ТКО и ЖКХ.

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