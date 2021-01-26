0
18:09
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
17:22
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
16:41
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
15:52
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
15:47
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
14:17
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
13:48
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
Еще новости
Общество

На 4,1% сократилось поголовье крупного рогатого скота в Псковской области

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 января 2021 года содержится 65,2 тысячи голов крупного рогатого скота, сообщает Псковстат.

В хозяйствах содержится 32,9 тысячи коров, 1443,9 тысячи свиней, 32,3 тысячи голов овец и коз.

В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78% поголовья крупного рогатого скота, почти все поголовье свиней – 99,9%. В хозяйствах населения содержится 82% овец и коз.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года в хозяйствах всех категорий сокращение отмечалось по поголовью крупного рогатого скота – на 4,1%, коров – на 1,7%, поголовье свиней, овец и коз выросло, соответственно, на 12% и 2,2%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
26 января 2021
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
26 января 2021
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
26 января 2021
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
26 января 2021
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
26 января 2021
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
26 января 2021
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
26 января 2021
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом
26 января 2021
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом

Идет загрузка...