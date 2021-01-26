На 4,1% сократилось поголовье крупного рогатого скота в Псковской области
В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 января 2021 года содержится 65,2 тысячи голов крупного рогатого скота, сообщает Псковстат.
В хозяйствах содержится 32,9 тысячи коров, 1443,9 тысячи свиней, 32,3 тысячи голов овец и коз.
В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78% поголовья крупного рогатого скота, почти все поголовье свиней – 99,9%. В хозяйствах населения содержится 82% овец и коз.
По сравнению с соответствующей датой прошлого года в хозяйствах всех категорий сокращение отмечалось по поголовью крупного рогатого скота – на 4,1%, коров – на 1,7%, поголовье свиней, овец и коз выросло, соответственно, на 12% и 2,2%.