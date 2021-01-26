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Три псковских ресторана и отель незаконно рекламировали алкоголь в соцсетях

Рестобар «Моя история», ресторан пивоварни Munhell и ресторан «Пивной дом» нарушили закон о рекламе, публикуя рекламу алкоголя в социальных сетях. Возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц, ответственных за размещение рекламы в соцсетях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского УФАС.

«Менеджеры пытались объяснить рекламу пива в интернете сложной экономической ситуацией, связанной с пандемией, но мы выяснили, что публиковать рекламу алкоголя они начали еще в 2018 году. В любом случае желание увеличить продажи не оправдывает нарушение закона – реклама алкоголя в сети Интернет запрещена», - прокомментировала глава ведомства Ольга Милонаец. 

По тем же статьям управление возбудило дело в отношении ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», рассмотрение назначено на 17 февраля.

Закон запрещает рекламу алкоголя в сети Интернет. Разрешено публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте «всплывающие» или «закрепленные» баннеры с рекламой алкоголя.

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