Великолукские подростки обокрали латвийскую фуру

17:20, 26 января 2021, ПАИ

Великолукские подростки обокрали большегруз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено ночью 24 января. Из грузовика «Вольво» с номерами Латвии, припаркованного у дома на улице В. Новикова, были похищены 800 евро и навигатор. Сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались великолукские учащиеся 2004 и 2005 годов рождения. Юные горожане дали признательные показания. По словам подростков, фура была не заперта. Похищенные евро они поменяли в банке на рубли. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

В Бежаницком районе в период с 23 по 24 января из зерносушилки сельхозорганизации в деревне Лющик украли десять мешков с кормовой мукой и зерном. В совершении этого преступления подозреваются четверо безработных жителей Бежаницкого района 1981, 1982, 1984 и 1988 годов рождения. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Кражи имущества также раскрыли полицейские в Пскове, Дедовичах и Себежском районе.