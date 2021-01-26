0
13:18
Ведерников о борьбе с коронавирусом: Принятый комплекс мер введён на пределе возможностей
21:23
Мигрантам-строителям могут упростить въезд в Россию
09:19
На 18 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
10:06
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
Еще новости
Экономика

Более двух тысяч индивидуальных предприятий закрылись в Псковской области во время пандемии

2015 индивидуальных предприятий закрылись в Псковской области во время пандемии коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

При этом, несмотря на сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, эта цифра меньше, чем в предыдущем году. За аналогичный период 2019 года в регионе было закрыто 2116 ИП.

Как отметил руководитель комитета по экономике и инвестиционной политике области Андрей Михеев, несмотря на сокращение числа субъектов МСП, численность занятых в этом секторе не сократилась, а даже выросла.

Также с 1 июля 2020 года в Псковской области был введён специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В качестве самозанятых с июля по январь зарегистрировалось порядка 4 тысяч граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Ведерников о борьбе с коронавирусом: Принятый комплекс мер введён на пределе возможностей
26 января 2021
Ведерников о борьбе с коронавирусом: Принятый комплекс мер введён на пределе возможностей
Мигрантам-строителям могут упростить въезд в Россию
21 января 2021
Мигрантам-строителям могут упростить въезд в Россию
На 18 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
21 января 2021
На 18 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
13 января 2021
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии

Идет загрузка...