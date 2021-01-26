Более двух тысяч индивидуальных предприятий закрылись в Псковской области во время пандемии

17:22, 26 января 2021, ПАИ

2015 индивидуальных предприятий закрылись в Псковской области во время пандемии коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

При этом, несмотря на сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, эта цифра меньше, чем в предыдущем году. За аналогичный период 2019 года в регионе было закрыто 2116 ИП.

Как отметил руководитель комитета по экономике и инвестиционной политике области Андрей Михеев, несмотря на сокращение числа субъектов МСП, численность занятых в этом секторе не сократилась, а даже выросла.

Также с 1 июля 2020 года в Псковской области был введён специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В качестве самозанятых с июля по январь зарегистрировалось порядка 4 тысяч граждан.