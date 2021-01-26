Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов
Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания, активист волонтёрского центра «Единой России» Андрей Корнев по итогу второго Социального онлайн-форума партии 26 января, сообщили Псковскому агентству в региональном отделении «Единой России».
Андрей Корнев отметил, что практики регионов по оказанию помощи медикам, представленные на втором Социальном форуме партии, очень интересные. «Будем перенимать опыт других регионов», – отметил он и добавил, что в Псковской области волонтёрский центр также поддерживает медиков.
«В Великих Луках активисты волонтёрского центра работают в поликлиниках и кол-центрах, развозят врачей на вызовы, доставляют врачей на работу из дальних районов. Кроме того, волонтёры доставляют продукты и лекарства тем, кому нужна помощь. В период новогодних каникул волонтёрский центр не останавливал свою работу, мы трудились в обычном режиме, – рассказал депутат. – Вместе с коллегами-однопартийцами мы продолжаем организовывать ежедневную доставку горячего питания медперсоналу «красных зон» в рамках акции #Спасибоврачам».
По его словам, сегодня более 150 наборов горячего питания передается сотрудникам станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы (отделение неврологии, пульмонологии) и новой инфекционной больницы.
«Мы ежедневно контролируем качество поставляемых обедов. Наше постоянное внимание необходимо медработникам, которые по-прежнему работают напряженно и без полноценных перерывов. Для них сейчас как никогда важна всесторонняя поддержка. И мы продолжим эту работу!» – подчеркнул Андрей Корнев.
Отметим, что в Псковской области работает горячая линия волонтёрского центра «Единой России» 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.