0
18:09
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
17:22
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
16:41
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
15:52
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
15:47
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
14:17
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
13:48
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
Еще новости
Общество

Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов

Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания, активист волонтёрского центра «Единой России» Андрей Корнев по итогу второго Социального онлайн-форума партии 26 января, сообщили Псковскому агентству в региональном отделении «Единой России».

Андрей Корнев отметил, что практики регионов по оказанию помощи медикам, представленные на втором Социальном форуме партии, очень интересные. «Будем перенимать опыт других регионов», – отметил он и добавил, что в Псковской области волонтёрский центр также поддерживает медиков.

«В Великих Луках активисты волонтёрского центра работают в поликлиниках и кол-центрах, развозят врачей на вызовы, доставляют врачей на работу из дальних районов. Кроме того, волонтёры доставляют продукты и лекарства тем, кому нужна помощь. В период новогодних каникул волонтёрский центр не останавливал свою работу, мы трудились в обычном режиме, – рассказал депутат. – Вместе с коллегами-однопартийцами мы продолжаем организовывать ежедневную доставку горячего питания медперсоналу «красных зон» в рамках акции #Спасибоврачам».

По его словам, сегодня более 150 наборов горячего питания передается сотрудникам станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы (отделение неврологии, пульмонологии) и новой инфекционной больницы.

«Мы ежедневно контролируем качество поставляемых обедов. Наше постоянное внимание необходимо медработникам, которые по-прежнему работают напряженно и без полноценных перерывов. Для них сейчас как никогда важна всесторонняя поддержка. И мы продолжим эту работу!» – подчеркнул Андрей Корнев.

Отметим, что в Псковской области работает горячая линия волонтёрского центра «Единой России» 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
26 января 2021
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
26 января 2021
Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
26 января 2021
Аист из Псковской области нашёлся в Эстонии
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
26 января 2021
Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
26 января 2021
Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
26 января 2021
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
26 января 2021
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом
26 января 2021
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом

Идет загрузка...