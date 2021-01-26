Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов

17:24, 26 января 2021, ПАИ

Псковская область будет перенимать волонтёрский опыт других регионов. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания, активист волонтёрского центра «Единой России» Андрей Корнев по итогу второго Социального онлайн-форума партии 26 января, сообщили Псковскому агентству в региональном отделении «Единой России».

Андрей Корнев отметил, что практики регионов по оказанию помощи медикам, представленные на втором Социальном форуме партии, очень интересные. «Будем перенимать опыт других регионов», – отметил он и добавил, что в Псковской области волонтёрский центр также поддерживает медиков.

«В Великих Луках активисты волонтёрского центра работают в поликлиниках и кол-центрах, развозят врачей на вызовы, доставляют врачей на работу из дальних районов. Кроме того, волонтёры доставляют продукты и лекарства тем, кому нужна помощь. В период новогодних каникул волонтёрский центр не останавливал свою работу, мы трудились в обычном режиме, – рассказал депутат. – Вместе с коллегами-однопартийцами мы продолжаем организовывать ежедневную доставку горячего питания медперсоналу «красных зон» в рамках акции #Спасибоврачам».

По его словам, сегодня более 150 наборов горячего питания передается сотрудникам станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы (отделение неврологии, пульмонологии) и новой инфекционной больницы.

«Мы ежедневно контролируем качество поставляемых обедов. Наше постоянное внимание необходимо медработникам, которые по-прежнему работают напряженно и без полноценных перерывов. Для них сейчас как никогда важна всесторонняя поддержка. И мы продолжим эту работу!» – подчеркнул Андрей Корнев.

Отметим, что в Псковской области работает горячая линия волонтёрского центра «Единой России» 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.