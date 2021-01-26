0
15:07
В Псковской области дочь убила бывшего сожителя матери
10:39
Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
08:31
Один человек погиб в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
23:00
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
09:24
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
21:24
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
18:04
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Еще новости
Происшествия

11 человек пострадали при столкновениях автомобилей в Пскове с начала года

С начала года в Пскове произошло пять столкновений транспортных средств, в которых пострадали 11 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городской ГИБДД отметили, что чаще всего причиной таких ДТП становятся незнание Правил дорожного движения, недисциплинированность водителей, нахождение за рулем в состоянии опьянения, несоблюдение режимов сна и работы. Также столкновения происходят из-за нарушения правил эксплуатации авто, рассеянности и невнимательности, превышения скорости, нарушения правил обгона и опережения. Порой водители не соблюдают требования дорожных знаков и сигналов светофора, неправильно маневрируют на проезжей части, не следят за дистанцией.

«Садясь за руль, мы берем на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих – пассажиров, других участников дорожного движения, включая пешеходов. Эти обязанности вытекают из определения автомобиля как источника повышенной опасности», - подчеркнули в ГИБДД и призвали водителей быть внимательнее на дорогах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В Псковской области дочь убила бывшего сожителя матери
26 января 2021
В Псковской области дочь убила бывшего сожителя матери
Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
26 января 2021
Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Один человек погиб в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
26 января 2021
Один человек погиб в результате ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
25 января 2021
В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
25 января 2021
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
24 января 2021
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
24 января 2021
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
24 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе

Идет загрузка...