11 человек пострадали при столкновениях автомобилей в Пскове с начала года

17:29, 26 января 2021, ПАИ

С начала года в Пскове произошло пять столкновений транспортных средств, в которых пострадали 11 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городской ГИБДД отметили, что чаще всего причиной таких ДТП становятся незнание Правил дорожного движения, недисциплинированность водителей, нахождение за рулем в состоянии опьянения, несоблюдение режимов сна и работы. Также столкновения происходят из-за нарушения правил эксплуатации авто, рассеянности и невнимательности, превышения скорости, нарушения правил обгона и опережения. Порой водители не соблюдают требования дорожных знаков и сигналов светофора, неправильно маневрируют на проезжей части, не следят за дистанцией.

«Садясь за руль, мы берем на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих – пассажиров, других участников дорожного движения, включая пешеходов. Эти обязанности вытекают из определения автомобиля как источника повышенной опасности», - подчеркнули в ГИБДД и призвали водителей быть внимательнее на дорогах.